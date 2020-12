Home office-szolgáltatást indít a Danubius Hotels, megkérdeztük, mennyire éri meg

A szabadon álló szobákat csak nappalra lehet kivenni irodának, de igyekeznek hozzákapcsolni a hotel szolgáltatásait. A házhoz szállítás már régebb óta fut, van, aki nem is ebédet, hanam 50 rúd bejglit rendel.

Irodahotel-szolgáltatást indít a Danubius Hotels: a lakosztályokat ki lehet bérelni napközben irodának. A lakosztályhoz szobaszervíz is jár, ebédet is szolgálnak fel, de azt is csak a szobában lehet elfogyasztani. A szolgáltatás elég friss, a hétvégén indult, így komoly tapasztalatok nincsenek még. Nyáron több helyen is láttuk, hogy a hotelláncok turisták hiányában megcélozzák az albérlet-piacot, de a hoteles home office egyelőre elég ritka, Nugat-Európából hallottunk hasonlót.

A szolgáltatást nyilván a kényszer szülte, sokaknak egyszerűen nem megoldható, hogy az otthonát használja irodának. Ennek megfelelően a szolgáltatás „day-use”, reggel 8-tól délután 6-ig lehet igénybe venni.

„A szolgáltatás nyilván nem profitábilis, gyakorlatilag a veszteségek csökkentése miatt hoztuk létre, illetve a szabadon lévő kapacitásokat is jobban le tudjuk kötni”

– hangsúlyozta a Forbes kérdésére Gál Judit, a cég marketing és kommunikációs igazgatója. Azt azonban hozzáteszi: a szolgáltatásokat folyamatosan hozzáigazítják a kormányzati szabályozáshoz, így, ha lazítanának, kinyitják az éttermet és a wellnest is. Addig csak a privát szanuát használhatják az egy napra betérő vendégek is.

A lánc minden működő egységében bevezeti a szolgáltatást. Ugyanakkor ez nem jelent sokat: a Danubius Hotelshez tartozó 15 hotelből csak 2 üzemel: Budapesten a Hélia, valamit Győrben a Rába. A Héliában a szolgáltatás 12 ezer forintról indul, míg a Rábában 7 ezer forinttól.

A kihasználtsága amúgy e két egységnek is rendkívül alacsony. Míg tavaly a teljes lánc átlagos foglaltsága közel 80 százalékos volt, addig idén már csak 21 százalékos.

A nyitva lévő két egységben 15-20 százalékos foglaltság látszik reálisnak idén decemberre, tavaly decemberben ez a két szálloda 65-75 százalékon üzemelt.

A foglaltság rendkívül gyorsan követi le a szigorításokat, 1-2 napon belül képes megfeleződni a foglalási szám, lazítás esetén ugyanilyen gyorsan nő.

A lánc másik „járványszolgáltatása”, a házhoz szállítás már régebb óta működik, az érdeklődés is nagyobb rá. Hasonlóval próbálkozott több elit étterem is, a szolgáltatás extrája, hogy akár Michelin-csillagos séf főzi meg az ebédet.

A Danubius házhoz szállítása annyiban más, hogy kifejezetten a cégek nagy megrendeléseire utazik, akár 50-100 adagnyi étellel. „Történt már olyan, hogy valaki nem is ebédet, vacsorát, hanem csak 50 rúd bejglit rendelt” – meséli Gál. A szolgáltatás most kiterjesztik a kisebb, magánmegrendelésekre is. „Nyilván a járványon kívüli időben erre emberünk sem lenne”. Most is kevesebb emberrel üzemelnek, a korlátozások idején kénytelenek voltak leépíteni a munkavállalók egy részét bár az nem nyilvános mennyit. Gál annyit válaszolt: az iparági átlag alatti a leépített állomány aránya.

Borítókép: Danubius Hotels // Facebook