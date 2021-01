Félretették a racionalitást, rájöttek, hogy a társasjáték a vágyuk, bejött nekik 2020

Fő munkájukat is imádják, mégsem tudnának meglenni a társasjátékok nélkül: a 2019 végén indult Gamewiz társasjáték-webshop szerelemprojektből lett sikeres vállalkozás, pedig nem felelt meg minden pontban az objektív checklistnek. Fülöp Dorka és Kornél idén repülőrajtot vettek, és bár csaknem egész nap társasokkal foglalkoznak, ők maguk is leülnek játszani szinte minden este.

Nagyjából az online interjú első percében rájövök, hogy Fülöp Kornél és felesége, Fülöp Dorka személyében szuperlelkes interjúalanyokkal van dolgom, pedig az év végi hajrá kellős közepén beszélgetünk, eddigre alapvetően mindenki fáradt, hát még egy ilyen év után. Ők sem teljesen kipihentek (később kiderül, hogy éppen egy extra húzós napon vannak túl), mégis átütő̋ az a lelkesedés, amivel tavaly novemberben indított társasjáték-webshopjukról, a Gamewizről beszélnek.

Ahogyan sokunknak, gyerekkorukban nekik is megvolt a Gazdálkodj okosan-korszak, de mivel mindketten egykék, „nekem csodálatos ünnepnap volt, ha lehetett társasozni” – mondja Dorka arról, miért kerülhettek ilyen különleges helyre a társasjátékok az életében. Kornél hozzáteszi, hogy az ő gyerekkorukban,

az 1980-as, 1990-es években még inkább négyszemélyes társasjátékok voltak, manapság már több az egy- vagy kétfős játék, sőt ez a kiadók felé is alapelvárás.

Dorka és Kornél 2006 óta alkot egy párt, ekkorra már Magyarországra is megérkeztek az újszerűbb játékok a Monopoly és az Activity után. Ők is rendszeresen játszottak-játszanak akár otthon, akár társasjátékklubokban, utóbbi a vírushelyzet miatt nyilván most parkolópályán van.

„Ha ez egy hülye ötlet, akkor van egy jó sztorink”

A házaspár jelenleg Orfűn él, főállásukban is mindketten otthonról dolgoznak. Kornél informatikus, ügyviteli rendszereket fejleszt, de közgazdászként is már csak egy diplomamunka választja el a diplomától. Dorka építészként végzett, de egy napot sem dolgozott eredeti szakmájában: az egyetem után grafikusként brandstratégia-építést tanult és most is ezzel foglalkozik, így cégindításban már számos – főként amerikai – ügyfelével vett részt. Azt mondják, a Gamewizben tökéletesen összeállt kettejük tudása, a feladatok maguktól megoszlanak, a közös pont pedig, hogy mindketten lelkesednek a társasokért.

Fülöp Dorka építész, brandstratéga, Gamewiz-tulaj (Fotó: Sebestyén László)

Mivel érdekelte őket a webshop, mint általános üzleti műfaj, így 2019-ben kezdtek gondolkozni arról, hogy főállásuk mellett beleférne az idejükbe egy webshop üzemeltetése is.

Jól körüljárták a témát, viszont a társasjáték az objektív, 40-50 szempont (például, hogy mennyire jól raktározható, illetve milyen a piac) alapján készített rangsorban, vagyis az észérveknél egyáltalán nem volt elöl, mégis azt vették észre magukon, hogy bármiről gondolkoznak, azt mindig ahhoz viszonyítják, hogy „ha társas webshopunk lenne.”

Dorka hozzáteszi, hogy mostanra „beigazolódott, jó ötlet volt az objektív szempontokat felülírni”.

Fülöp Kornél informatikus, közgazdász, Gamewiz-tulaj (Fotó: Sebestyén László)

A Gamewiz idén tervezett árbevételének ötszörösét realizálja, de nem volt kockázatmentes az indulás. Kornél azt mondja, telített a piac, számos webshop üzemel, ugyanakkor a nagyoknál úgy látták, hogy nincs az ügyféllel személyes kapcsolat, és „nem az az érzésed van, hogy azoktól veszel játékot, akikkel le is ülnél társasozni”.

Kornélék ezt tényleg komolyan veszik: sok vásárlójukkal játszottak együtt, vagy tervezik ezt a vírushelyzet elmúltával.

„Ezt nehéz tartani egy nagyon nagy cégnek, és nehéz kiépíteni egy nagyon kicsinek… mi nagyon szeretjük ezeket a játékokat, de azokat az embereket is, akik társasoznak”. Mostanra annál azért már több ügyfelük van, hogy mindenkit megjegyezzenek, de van egy mag, akiket már név szerint is ismernek.

Van nekik pár (Fotó: Sebestyén László)

Amikor a kezdőkészletre leadták az első nagy rendelést, vakmerő lépésnek tűnt: „oké, most elköltünk egy csomó pénzt társasra, de ha ez egy tök hülye ötlet, akkor van egy jó sztorink, hogy hány millió forintért vettünk társasjátékot”. Nettó 9 millió forintot tettek bele, a projektet behozták Kornél cége, a Laguna Beach Zrt. alá, és dolog bejött, elkezdtek érkezni a rendelések.

Kornél és Dorka kiemelten figyel az ügyfélkezelésre, ez egyébként a Gamewiz Facebook-oldalán lévő̋ vásárlói véleményekből is visszatükröződik. „Nagyon figyelünk arra, hogy az esetleg felmerülő̋ problémákat úgy oldjuk meg, mintha a barátainknak, rokonainknak vagy maguknak intéznénk”. Sok vásárlójuk kiemeli még a gondos csomagolást és a gyors szállítást, „nem mindenben vagyunk jobbak, mint a többiek, de ezekből a kis dolgokból valószínűleg összeállt”.

De hol a cetli?

Bár Dorka főállásban egyébként is sokat foglalkozik névadással, a Gamewiz nevet végül mégis Kornél találta ki. Mindenképpen szerették volna, ha a játék benne van a nevükben, de el akartak távolodni a standard, társas/társasvalami.hu vonaltól. A wizardra, vagyis varázslóra, mágusra utaló „wiz” pedig azért került bele a névbe, mert az évente csak magyarul megjelenő több 100 társasjáték között nem egyszerű megtalálni a megfelelőt, és „tényleg kell egy mágus, aki elkíséri az embert a társasjátékok varázslatos világában” – vélekednek.

Nem ők akarták a játékwebshopot, a játékwebshop akarta őket (Fotó: Sebestyén László)

Amint márciusban életbe léptek a korlátozások, azon túl, hogy gyakorlatilag óramű pontossággal megugrott a forgalmuk, vevőik elkezdtek nekik kedves, kitartásra buzdító üzeneteket küldeni a netes megrendelések megjegyzés rovatában. „Olyan hülye érzés volt, hogy nem tudtunk válaszolni ezekre a nagyon kedves, személyes üzenetekre”, így elkezdtek a megrendelt társasjátékokra ragasztott post-iteken reagálni jó játékot, kitartást kívánva.

Aztán valaki feltöltött egy képet az egyik postites üzenetről a Facebookra, és onnantól sorra jöttek a kedves „reklamációk”, miszerint „minden rendben volt, de nem kaptam cetlit”. Úgyhogy azóta mindenki kap: van, akivel már komplett levelezésben vannak.

Sőt lánykérési kérdést is rejtettek már társasba, ami nem is volt olyan egyszerű: a kiadóval egyeztetve megbontották a játékot, beletették a kérdést, majd a kiadónál újra lefóliázták.

„Ennél nagyobb bizalom aligha van, előtte nem is ismertük a megrendelőt. Akkor éreztem azt, hogy működik” – mondja Dorka. Szinte minden nap van olyan megrendelésük, ahol a vevő egy kis üzenetet kér tőlük: „örülnek a játéknak is, de a cetlinek főleg. Ezek olyan szívmelengető dolgok, amik ezerszer többet érnek, mint bármilyen számadat.”

A társas szezonális dolog, de nem 2020-ban

A Gamewizhez átlagosan napi 100 megrendelés fut be, a kijárási korlátozások novemberi, ismételt bevezetése óta ismét nagyon megugrott a forgalmuk. „Viszonylag a szélén vagyunk annak, amit ketten elbírunk munka mellett” – mondják. Dorka kicsit jobban össze tudja egyeztetni a webshopot a munkájával, mert elsősorban tengerentúli ügyfelekkel dolgozik, így mire délután ötkor elviszi a futár a társasjátékokat, addigra kell elkezdenie dolgozni. Kornél inkább egy „logisztikai rémálomban van, próbál ott oltani, ahol a legnagyobb a tűz”. Ha nem lenne járvány, már biztosan felvettek volna legalább egy embert, így azonban nem mertek bővíteni, mert ha bekerül a vírus egy ilyen kis cégbe, akkor annak is fennáll a veszélye, hogy hetekre be kell zárniuk.

A raktárbérlés is 2021-es terv (Fotó: Sebestyén László)

Ezzel kapcsolatban említik meg, hogy például meglepő volt számukra, mennyire kemény fizikai munka az áruátvétel, a pakolás, és a csomagolás. Orfűi családi házuk a jelenlegi raktár, karácsony előtt már van, ahol csak oldalazva lehet közlekedni a társasjáték-tornyok mellett. „Szóval nincs rend nálunk, valószínűleg az utolsó karácsonyunkat töltjük egy raktárban” – mondják arról, hogy már itt is megérett a helyzet a bővülésre, jövőre raktárbérlést is terveznek a munkaerőfelvétel mellett. Azt mondják, nagyon hiányozna eredeti munkájuk is, azt nem tervezik feladni.

A társasjáték szezonális műfaj, a nyár általában gyengébb, és még egy héten belül is hullámzó a rendelések száma. A koronavírus miatt a szezonalitás idén másképpen érvényesült, a tavaszi karantén „mini-karácsony” volt forgalmi szempontból.

A bezártság idején olyanok is elkezdtek társasozni, akik eddig sosem.

Ráadásul Kornél szerint azért is jó elfoglaltság a társasjátékozás, mert közben feszültség nélkül tudnak együtt lenni az emberek, „nem kell úgy beszélgetni, hogy leülsz valakivel szembe, hogy gyere, beszélgessünk, nincs rajtad nyomás”.

Év elején még 20 millió forintos nettó árbevétellel számoltak 2020-ra, végül ennek nagyjából ötszörösét, 100 millió forintot értek el. Adózott nyereségük 3-5 millió forint között lehet (forgalmuk jelentős részét realizálják év végén, így még nem tudni, pontosan mennyi lesz).

A koronavírus miatt a rajongók most egy körből kimaradnak (Fotó: Sebestyén László)

2021-re is sok tervük van: szeretnék fejleszteni az oldal keresőjét, még gördülékenyebbé tenni a határon túli magyarok kiszolgálását, és stabilizálni a készletgazdálkodást. A bővülést mindenképpen úgy szeretnék abszolválni, hogy a Gamewiz személyessége ne vesszen el, „hosszabb távon kevésbé akarunk részt venni, most is hullafáradtak vagyunk, de imádjuk csinálni. Nem gondoltuk, hogy ennyire bele fogunk szeretni”.

Ezek a kedvencek

„Mivel nagyon kevés időnk van, nagyon várjuk, hogy mikor játszhatunk” – mondják arra a kérdésre, hogy egy kemény nap után van-e még kedvük leülni játszani. Nagyon szeretik az összetettebb stratégiai játékokat, bár ezeket most a nap végén a rövidebb társasok váltották fel. Kedvenceik között van az – egy magyar csapat által fejlesztett – Anachrony, és a valós idejű Kitchen Rush. „Én most egy többórás Anachrony partira vágyom nagyon” – álmodozik Dorka, Kornél pedig a Star Wars: Lázadás társasjátékot szeretné kipróbálni.

Ilyenkor megadják a módját: egy napot rászánnak egy-egy új, összetettebb játék megismerésére. Minden új játékot fizikai képtelenség lenne kipróbálniuk, tekintettel a 100-as nagyságrendben megjelenő éves termésre, de folyamatosan nyomon követik a bemutató videókat, és minden játékról tudnak beszélni legalább néhány percet. A karantén és a sok új társasozó miatt az úgynevezett „gateway” játékok a legnépszerűbbek, vagyis amelyek első társasként behúzzák az embert ebbe a világba: ilyen például az Azul, az Imagine, a Patchwork, a Dixit, a Carcassonne, vagy a Catan telepesei. A „második lépcsős” játékok közül a Nyugati Királyság Trilógia, a Mars terraformálása, az Everdell, a Scythe és a Five Tribes a legkeresettebbek.